Lawrence Vigouroux fue titular en truinfo de Swansea

Swansea es un equipo que no tiene grandes pretensiones en el marco de la Champonship inglesa: No aspira por ahora a buscar su ascenso a la Premier League, pero tampoco quiere pasar mayores zozobras para mantener la categoría.

Una de las mejores figuras de Swansea nuevamente fue el portero chileno Lawrence Vigouroux quien este año se ha consolidado como titular y que en juego de este sábado transmitió seguridad cada vez que fue requerido.

Swansea está en la medianía de la tabla (45 unidades en 33 partidos) lo que quedó refrendado este sábado tras su triunfo de 1-0 como local ante Bristol City. El único tanto de los dueños de casa lo logró Žan Vipotnik a los 26'.