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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Manchester City anunció al joven Jeremy Monga como refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El jugador, que cumple 17 años, iniciará bajo el alero de la academia del club.

Manchester City anunció al joven Jeremy Monga como refuerzo
 @mancity
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Manchester City cerró el fichaje de Jeremy Monga, procedente desde Leicester City, con un contrato de cinco años, hasta 2031, según lo informado por el club en un comunicado.

Con 17 años recién cumplidos este mismo viernes, Monga deja la ciudad de Leicester para seguir desarrollando su etapa profesional a 142 kilómetros, en la academia de fútbol de Manchester City, detalla la entidad.

"Cuando supe que Manchester City estaba interesado, supe al instante que era la decisión correcta para mí", dijo Monga en el citado comunicado.

Formado en la academia del Leicester City, con 15 años se convirtió en el goleador más joven de la Premier League 2 en 2024 y, un año después, debutó en la primera división inglesa con derrota de su equipo por 3-0 contra el Newcastle.

De este modo, Monga se convirtió en el segundo jugador más joven en jugar minutos en la máxima categoría del fútbol inglés y llegó a disputar siete partidos de liga la pasada temporada.

Desde el club destacaron que las principales cualidades de Jeremy Monga son "su velocidad, regate, potencia y olfato goleador", que "han sido atributos clave en el desarrollo de su carrera".

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