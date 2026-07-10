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Messi lidera a los elegidos de Scaloni para el desafío ante Suiza en cuartos del Mundial 2026

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Esta es la formación de Argentina para el duelo contra Suiza, programado para este sábado a las 21:00 horas en Kansas City, en los cuartos de final del Mundial 2026.

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