Manchester City logró un triunfo de oro ante Arsenal para acortar distancia en la cima

En un duelo decisivo en la carrera por el título de la Premier League inglesa, Manchester City derrotó al líder Arsenal por 2-1, recortando tres puntos de oro en la recta final del campeonato.

Los dirigidos por Pep Guardiola abrieron la cuenta en el Etihad Stadium al minuto 16, con una gran jugada individual de Rayan Cherki en el área.

Sin embargo, una tremenda equivocación del arquero Gianluigi Donnarumma le permitió a Kai Havertz empatar para los "gunners" tras cartón (18').

El partido fue intenso, digno de los contendores a la corona del fútbol inglés, pero Erling Haaland terminó por desequilibrar la balanza a los 65'.

De esta manera, el City quedó a seis puntos de los "gunners" con cinco fechas por delante, manteniéndose en la carrera por pasar al frente.

En lo próxima jornada Manchester City visitará a Burnley, el miércoles 22 de abril (15:00 de Chile), mientras Arsenal recibirá a Newcastle el sábado 25 (12:30).