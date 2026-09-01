Manchester City pagó 75 millones de euros por Iliman Ndiaye y reforzó su ataque

El extremo senegalés Iliman Ndiaye, figura de Everton en la Premier League, se convirtió en nuevo refuerzo de Manchester City después de que el vigente protagonista del fútbol inglés desembolsara 65 millones de libras, cerca de 75 millones de euros, por su fichaje.

El atacante de 26 años tenía prácticamente acordada su llegada a Tottenham Hotspur, pero Manchester City irrumpió en las negociaciones durante las últimas horas y terminó quedándose con uno de los extremos destacados de la competición.

Ndiaye llega para reforzar una zona del campo en la que el City sufrió las salidas de Omar Marmoush, Sávio y Jack Grealish durante el mercado de fichajes.

Manchester City cambió de objetivo tras negativa de Liverpool

La primera intención del club era contratar al neerlandés Cody Gakpo, pero Liverpool rechazó una propuesta de 93 millones de euros, situación que llevó a la dirección deportiva del City a avanzar por Ndiaye.

El senegalés deja Everton después de disputar 77 partidos, marcar 17 goles y entregar cuatro asistencias.

El futbolista había manifestado su intención de buscar un nuevo destino y anteriormente rechazó propuestas procedentes de Arabia Saudita, además de una renovación de su contrato con Everton, que tenía vigencia hasta 2029.

Con esta operación, Manchester City elevó a unos 380 millones de euros su gasto en incorporaciones durante el mercado, aunque compensó buena parte de esa cifra con ingresos cercanos a 340 millones por ventas.