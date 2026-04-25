Manchester City remontó ante Southampton y avanzó a su cuarta final consecutiva de FA Cup

Un trabajado triunfo fue el que consiguió este sábado Manchester City después de imponerse 2-1 a Southampton en Wembley, transformándose así en el primer club que firmó su paso a la final de la FA Cup por cuarta temporada consecutiva.

Pese al dominio territorial de los "citizens", el conjunto de la Championship resistió con orden los embates y sostuvo la paridad hasta que aprovechó un error en la salida para que Finn Azaz (79') abriera la cuenta con un disparo desde fuera del área.

La reacción de Manchester City llegó mediante los cambios de un Josep Guardiola que leyó el compromiso, ya que el belga Jérémy Doku (82') emparejó las cifras y Nico González (87') sentenció la victoria definitiva.

Con este resultado, Manchester City aseguró su paso al duelo decisivo que se disputará en el mismo recinto londinense. El conjunto "sky blue" esperará ahora por el vencedor de la otra semifinal entre Chelsea y Leeds United para conocer a su oponente.