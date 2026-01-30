Manchester City vendió a promisorio delantero noruego a Fulham en millonaria cifra

Manchester City venció al delantero noruego Oscar Bobb a Fulham a cambio de 27 millones de libras, unos 31 millones de euros.

Los 'Cottagers' cerraron el traspaso de Bobb como sustituto del español Adama Traoré, que se marchó esta semana a West Ham United por cerca de 2 millones de euros.

El City se guarda además un 20 por ciento del pase de una posible venta de Bobb, que llegó al club en 2019 procedente de Valerenga.

Pese a que el delantero era una apuesta de futuro en Mánchester, tras debutar con el primer equipo en la temporada 2023-2024, el noruego solo ha disputado 47 partidos entre todas las competiciones, marcando tres goles.

La campaña pasada sufrió una grave lesión en la pierna que le tuvo apartado de los terrenos de juego prácticamente todo el curso.

La venta de Bobb llena un poco las arcas del City después de los fichajes de Antoine Semenyo por 72 millones y de Marc Guéhi, por 23 millones.