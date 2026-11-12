Manchester United despidió a Carrick tras el peor arranque de temporada en 40 años

Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en 40 años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo, según adelantó la BBC.

Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó de Newcastle United el pasado verano, y Julian Nagelsmann, que dirigió a Alemania en la pasada Copa del Mundo.

La intención del United es tenerlo cerrado de cara a la visita a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre.

También suena con mucha fuerza Mauricio Pochettino, aunque el argentino renovó con la selección de Estados Unidos hasta después del Mundial de 2030 y cuenta con una cláusula de varios millones para marcharse. Según la BBC, en las últimas horas se está convirtiendo en la primera opción del club.

Carrick asumió el rol de interino en enero, tras la marcha de Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como entrenador permanente. Las esperanzas en que pudiera revertir el declive del club, basándose en un final de temporada en el que clasificó al United a Champions después de dos años de ausencia, estaban ahí.

Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que los tiene con 8 puntos de 30 posibles en zona de descenso.