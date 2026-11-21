El chileno Marcelino Núñez no fue citado en Ipswich Town para el duelo ante Tottenham y sumó su noveno partido consecutivo sin poder jugar en la Premier League.

La última vez que el volante nacional jugó en la liga inglesa fue el 30 de agosto, en la derrota por 5-2 ante Manchester United, un duelo donde fue titular, pero cometió un grosero error que permitió un gol de Bruno Fernandes.

Posterior a ello, solo tuvo minutos en la Copa de la Liga, en duelos ante Leicester y Arsenal; además, en paralelo, tuvo su polémica salida de La Roja en la gira por Norteamérica, a finales de septiembre, dejando al plantel un día después de la derrota con Estados Unidos.

Ipswich actualmente arrastra cuatro partidos al hilo sin ganar y está decimoquinto en la Premier League; y tras el desafío con Tottenham, su próximo compromiso será ante Aston Villa.