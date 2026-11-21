La PDI y el FBI de Estados Unidos suscribieron un memorándum de entendimiento para profundizar el trabajo conjunto entre ambas instituciones y fortalecer la cooperación bilateral en materia de investigación criminal.

Según comunicó la PDI, el memorándum contempla fortalecer los lazos estratégicos mediante intercambio de información, capacitación especializada, asistencia técnica y la conformación de equipos de trabajo "para enfrentar amenazas criminales que afectan a ambas naciones".

Asimismo, busca potenciar las capacidades de ambas instituciones frente a fenómenos delictivos de carácter transnacional, especialmente el crimen organizado y el terrorismo internacional, incluyendo delitos asociados al lavado de activos, sus ilícitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El convenio fue suscrito esta jornada en la Escuela de Investigaciones de la PDI, ubicada en la comuna de Pudahuel; ceremonia que contó con la presencia del director de la institución, Eduardo Cerna; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; y el jefe de la Sección de División de Operaciones del FBI, Benjamin Walker.

FBI: Relación con la PDI "se ha construido sobre la confianza y el respeto"

"(Este entendimiento) identifica diversas áreas de cooperación que permitirán fortalecer las capacidades profesionales y técnicas de los equipos participantes, entre ellas el intercambio de la información operacional y estratégica, la capacitación en análisis criminal, inteligencia humana, técnicas investigativas y gestión de evidencia", destacó Cerna.

Por su parte, Walker sostuvo que la relación del FBI con la PDI "se ha construido sobre la base de la confianza, el respeto mutuo, el profesionalismo y el compromiso compartido de proteger a nuestros ciudadanos".