Marroquí Ayyoub Bouaddi se transformó en el tercer fichaje más caro de Manchester City

Manchester City confirmó el fichaje del centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, quien llegó desde Lille de Francia a cambio de 86 millones de libras, equivalentes a cerca de 100 millones de euros.

El futbolista de apenas 18 años se convirtió en la tercera contratación más cara en la historia de City, solo por detrás de Elliot Anderson y Jack Grealish.

Su incorporación permitirá reforzar una zona del campo que sufrió importantes bajas, luego de las partidas de Rodrigo Hernández a Barcelona y Tijjani Reijnders al fútbol saudí, además de la encaminada salida de Nico González a Newcastle United.

Con la contratación de Bouaddi, Manchester City alcanzó los 280 millones de euros invertidos durante el actual mercado de fichajes, cifra similar a la recaudada por ventas de jugadores.

El seleccionado marroquí fue titular en cinco de los seis encuentros disputados por su país en el Mundial y acumula 88 partidos con Lille desde su debut profesional.

Además, posee el récord de mayor cantidad de partidos jugados en la Ligue 1 antes de cumplir los 18 años.

Pese a su llegada, City mantiene abierta la posibilidad de incorporar a otro mediocampista y aparece entre sus alternativas Enzo Fernández, futbolista de Chelsea.