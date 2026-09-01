Medio inglés apuntó que Darío Osorio es el "plan alternativo" de Crystal Palace

El atacante chileno Darío Osorio, una de las figuras de FC Midtjylland, aparece como una alternativa de Crystal Palace para reforzar su ofensiva en las últimas horas del mercado de fichajes de la Premier League, aunque su eventual llegada está ligada al futuro de Malick Fofana.

Según informó el periodista Bobby Manzi en Daily Mail, Osorio, de 22 años, es el plan alternativo de Crystal Palace en caso de que Fofana finalmente opte por fichar en Sunderland en lugar de incorporarse al conjunto londinense.

El citado medio agregó que Osorio ha sido seguido regularmente por clubes de la Premier League desde su llegada a Midtjylland, aunque hasta ahora ninguno ha concretado su contratación.

La situación se define en plena jornada de cierre del mercado inglés, con Palace evaluando sus últimas operaciones antes del término de la ventana de transferencias.