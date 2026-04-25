Millwall evalúa acciones legales por uso de su escudo en imagen ligada al Ku Klux Klan

El club Millwall analiza emprender acciones legales luego de que su escudo oficial apareció en una ilustración de un atuendo del Ku Klux Klan dentro de un folleto educativo para niños distribuido en escuelas.

El material abordaba la historia de Paul Canoville, primer jugador negro de Chelsea, y buscaba tratar el racismo en el fútbol.

La imagen cuestionada mostraba a una figura caricaturizada con túnica y capucha blanca, símbolos asociados al grupo supremacista, con el escudo de Millwall estampado en la vestimenta. Tras la polémica, el Ayuntamiento de Westminster ofreció disculpas al club, retiró el material de circulación y anunció que destruirá los ejemplares restantes.

Desde el entorno de Millwall sostuvieron que el uso de la insignia generó una representación falsa y dañina de la institución, por lo que el club mantiene bajo evaluación su posición legal frente a lo ocurrido. La controversia se instaló con fuerza en Inglaterra, tanto por el uso del escudo como por el contexto en que fue incorporado.

La Fundación Paul Canoville, en tanto, aclaró que no produjo ni aprobó el contenido del folleto y que su participación se limitó a actividades vinculadas a la presencia del exfutbolista. Además, explicó que la ilustración buscaba reflejar un episodio real de abuso racista sufrido por Canoville en un partido de reservas contra Millwall en la década de 1980.