Osorio tiene nuevo DT: Crystal Palace oficializó a Thomas Frank

Crystal Palace, equipo del chileno Darío Osorio, anunció este lunes la contratación del entrenador danés Thomas Frank, quien asumirá la conducción del conjunto londinense tras la destitución del francés Pierre Sage debido a los malos resultados en la Premier League.

El estratego de 53 años firmó un contrato hasta junio de 2029 y tendrá la misión de revertir el complicado presente del equipo, que marcha último en la clasificación del fútbol inglés con apenas siete puntos en 10 encuentros, producto de dos triunfos, un empate y siete derrotas.

Frank regresa a dirigir después de su salida de Tottenham en febrero de este año, tras una etapa de ocho meses marcada por los malos resultados. Anteriormente destacó en Brentford, institución a la que condujo al ascenso a la Premier League en 2021 y que consiguió consolidar en la máxima categoría durante su gestión entre 2018 y 2025.

El nuevo entrenador del elenco de Darío Osorio tendrá su estreno este sábado 21 de noviembre, como visitante frente a Coventry City, en un compromiso importante para comenzar a recuperar terreno en la lucha por evitar el descenso.