Premier League prohibirá las casas de apuestas al frente de sus camisetas

La liga inglesa está próxima a poner en marcha la prohibición de los logos de casas de apuestas y/o casinos online como sponsor principal de las camisetas de sus clubes, como medida ante la masificación de estas empresas en los uniformes de fútbol.

La medida comenzará a regir de manera oficial con el inicio de la temporada 2026/2027, que arrancará con el Arsenal vs. Coventry City el viernes 21 de agosto (15:00 horas de Chile).

"Los clubes acuerdan retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de sus camisetas de la jornada. La primera liga deportiva del Reino Unido en hacerlo", fue parte del anuncio realizado en 2023, dando tres años como margen para no afectar los contratos vigentes de cada club en ese momento.

De todas formas, las casas de apuestas podrán ubicar sus logos en la manga izquierda de las camisetas, así como en otros espacios secundarios como vallas publicitarias de los estadios, pancartas o contenido digital.

Hasta el momento, la prohibición total de casas de apuestas en los uniformes aplica únicamente para los futbolistas menores de edad.

En la pasada temporada los clubes Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Burnley, Crystal Palace, Everton FC, Fulham, Nottingham Forest, Sunderland y los descendidos Burnley, West Ham y Wolverhamtpon tuvieron este tipo de empresas como "main sponsors".

De ellos, solo Nottingham y Sunderland siguen sin confirmar a sus nuevos auspiciadores principales.