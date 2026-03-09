Rodrigo Hernández recibió millonaria multa por cuestionar a los árbitros

El centrocampista español Rodrigo Hernández recibió una multa de 80.000 libras (aproximadamente 100 millones de pesos) por parte de la Federación Inglesa (FA). La sanción se aplicó tras las críticas que el futbolista de Manchester City emitió contra el desempeño arbitral luego del empate 2-2 frente a Tottenham Hotspur, disputado el pasado 1 de febrero en Inglaterra.

La FA determinó que el jugador incurrió en una conducta impropia al realizar comentarios que afectaron la imagen de imparcialidad del arbitraje británico. En sus descargos originales, el volante aseguró que existía una falta clara en la jugada previa al primer gol rival y cuestionó el uso del VAR, manifestando su frustración ante las cámaras en Reino Unido.

"Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante", expresó el mediocampista de Manchester City en declaraciones a Premier League tras el compromiso en Londres.

Durante el proceso disciplinario, Rodrigo Hernández admitió su culpabilidad, aunque aclaró mediante sus abogados que sus frases sobre "la gente que no quiere que ganemos" se referían a los aficionados de otros clubes y no a los oficiales del encuentro. La comisión reguladora decidió no aplicar una suspensión deportiva, valorando que el deportista cooperó en la indagación y que el inglés no es su lengua materna.

La resolución de la FA se tomó de forma unánime, limitando el castigo a la cifra económica y a una advertencia formal sobre su comportamiento futuro. El integrante de la selección de España continuará a disposición de Manchester City para los próximos desafíos del campeonato local, cerrando así el expediente abierto tras los incidentes registrados en el Tottenham Hotspur Stadium.