Sir Alex Ferguson fue hospitalizado en la previa del Manchester United vs. Liverpool

Manchester United derrotó por 3-2 a Liverpool, pero en el partido se vio marcado en la previa por el traslado del exentrenador Sir Alex Ferguson a un hospital debido a un problema de salud en el estadio Old Trafford, según medios ingleses.

El técnico escocés, que dirigió a los "Red Devils" durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue movilizado en ambulancia y por el momento no se han facilitado más detalles sobre su estado.

Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.

El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.