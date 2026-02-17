[VIDEO] La efusiva reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman por cruce de Wrexham con Chelsea

El actor y copropietario de Wrexham, Ryan Reynolds, protagonizó una viral reacción al enterarse de que su equipo se enfrentará a Chelsea en los octavos de final de la FA Cup. El cuadro galés, que viene de eliminar a Ipswich Town por 1-0, recibirá al gigante londinense el próximo mes buscando un histórico paso a cuartos de final.

En el video, Reynolds aparece junto a su colega Hugh Jackman visualizando el sorteo. Ante la confirmación del cruce, el protagonista de Deadpool quedó atónito, exclamando: "Espera, espera, espera, somos locales ante Chelsea". Ante la afirmación de Jackman, quien señaló que era precisamente lo que buscaban, el actor reaccionó con incredulidad: "Sí. ¿Qué carajo?", lanzó entre risas.

Posteriormente, a través de la red social X, el empresario compartió el registro con el mensaje: "¡Chelsea en el Racecourse! ¡Santo cielo!". El sorteo ha generado gran expectativa debido al perfil de los dueños de Wrexham y la jerarquía de su próximo rival.

Este enfrentamiento marca un hito para la institución galesa, consolidando el impacto mediático y deportivo que ha tenido la gestión de Reynolds y Rob McElhenney desde que tomaron el mando del club.