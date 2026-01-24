Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Xhaka tuvo tensa discusión con hincha de West Ham tras la derrota de Sunderland

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante no estuvo entre los citados para el encuentro de Premier League.

[VIDEO] Xhaka tuvo tensa discusión con hincha de West Ham tras la derrota de Sunderland
Granit Xhaka, mediocampista suizo de Sunderland, protagonizó un tenso cruce con un hincha de West Ham durante la derrota 3-1 de su equipo por la fecha 23 de la Premier League, encuentro en el que el jugador no fue convocado.

En el minuto 86', las cámaras del recinto londinense mostraron al exjugador de Bayer Leverkusen discutiendo con un espectador de los "hammers", situación que se repitió una vez finalizado el compromiso.

