West Ham oficializó el fichaje de Adama Traoré para luchar por la permanencia

West Ham United concretó un movimiento estratégico en el mercado de invierno para intentar salir de la zona roja de la Premier League. El club londinense oficializó este miércoles el fichaje del español Adama Traoré, procedente de Fulham, en una operación que rondó los 2,4 millones de euros (2 millones de libras).

La llegada del atacante de 30 años marca un reencuentro clave. Traoré volverá a ser dirigido por Nuno Espirito Santo, entrenador con el que vivió el mejor momento de su carrera en Wolverhampton Wanderers, formando una dupla letal en ataque junto al mexicano Raúl Jiménez.

"Estoy muy contento de estar aquí y de poder ayudar al equipo con todo lo que pueda. Es un gran club con una gran base de aficionados. Me encantan los retos e iremos partido a partido. Creo que conseguiremos los objetivos que nos marcamos", declaró Adama en su presentación.

El desafío para el español y el cuerpo técnico es mayúsculo. West Ham encara la segunda parte de la temporada con la urgencia de asegurar la salvación. Los "Hammers", que iniciaron el curso con Graham Potter en la banca, marchan antepenúltimos con 20 unidades, a cinco puntos de la zona de permanencia.

Desde que Nuno asumió el mando, acompañado por Paco Jémez como asistente, el conjunto capitalino mostró una leve mejoría al ganar dos partidos consecutivos. Además de la liga, el equipo sigue con vida en la FA Cup, donde se medirá en la cuarta ronda ante Burton.