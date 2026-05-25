AC Milan destituyó a Massimiliano Allegri tras quedar fuera de la próxima Champions

AC Milan anunció este lunes la destitución del técnico Massimiliano Allegri, por los malos resultados del equipo y quedar fuera de la próxima Champions League.

El cuadro lombardo perdió en la última fecha de la Serie A y terminó en el quinto lugar.

Los propietarios del club 'rossonero' informaron en un comunicado de la salida "con efecto inmediato" de Allegri y también del director ejecutivo, Giorgio Furlani; del director deportivo, Igli Tare; y del director técnico, Geoffrey Moncada.

"Ahora es tiempo de cambios y de una profunda reorganización del área deportiva del Club (...) A cada uno de ellos les agradecemos el trabajo realizado y la dedicación demostrada durante su permanencia en el Club", declaró AC Milan.

"Después de la decepción de la temporada pasada, el mandato definido por la propiedad para el Club era claro: volver a la Champions League y construir las bases para ganar y mantenerse de forma constante en la élite de la Serie A", continúa el comunicado.

Finalmente, AC Milan anunció que los próximos nombramientos serán comunicados una vez sean decididos para tener "una estructura lista ante la próxima temporada".