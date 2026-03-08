AC Milan se quedó con el "Derby della Madonnina" y cortó la larga racha de Inter

AC Milan venció 1-0 a Inter de Milán en una nueva edición del "Derby della Madonnina", esta vez válido por la fecha 28 de la Serie A, y recortó diferencias con su archirrival, que pese al traspié sigue puntero.

A los 35 minutos del primer tiempo, tras una buena jugada colectiva elaborada por parte de los "rossoneri", Youssouf Fofana filtró un pase preciso y quirúrgico que dejó al exjugador de Brighton en posición inmejorable para anotar el único tanto del encuentro.

Con esta victoria, AC Milan sumó 60 puntos y se acercó a siete de los "nerazzurri" en la tabla de posiciones.

Además de aquella repercusión de puntaje, el festejo de los dirigidos por Massimiliano Allegri cortó la extensa racha invicta que sostenía Inter en la liga italiana: Eran 15 partidos al hilo sin caer, siendo los últimos siete únicamente triunfos.

El siguiente partido del conjunto "rossoneri" será de visita ante Lazio el domingo 25 de marzo a las 16:45 horas (19:45 GMT), mientras que los "nerazzurri" recibirán a Atalanta el sábado 14 de marzo a las 11:00 horas (14:00 GMT).