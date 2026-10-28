Felipe Loyola fue titular en frenético empate de Pisa ante Palermo en Italia

El chileno Felipe Loyola fue titular y jugó 70 minutos este miércoles en el empate 3-3 que protagonizó Pisa ante Palermo, en la novena fecha de la Serie B de Italia.

Fillipo Pittarello (26' y 40') y Tommaso Marras (80') anotaron para el equipo del seleccionado chileno; mientras que Dennins Johnsen (53'), Patryk Peda (57') y Dominic Vavassori (69') marcaron para la visita.

Con el resultado, Pisa quedó en el sexto puesto, con 15 puntos, a ocho del líder Palermo; y en la próxima fecha, jugará ante Avellino.