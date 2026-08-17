Futbolista de Cagliari está en coma inducido tras sufrir grave accidente en una piscina

El futbolista del Cagliari Yael Trepy se encuentra internado en estado crítico y bajo coma inducido, luego de sufrir un grave accidente por inmersión durante su día libre.

De acuerdo con las primeras informaciones, el deportista sufrió un principio de asfixia en una piscina debido a que no sabía nadar, por lo que requirió maniobras de rescate inmediatas y un posterior traslado de emergencia en helicóptero hacia un hospital en la localidad de Sassari.

Según detalló este lunes el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el estado de salud del futbolista es de cuidado: "Necesitó atención médica inmediata y su traslado en helicóptero al hospital de Sassari fue crucial. Permanece en la unidad de cuidados intensivos y en coma inducido".

Respecto al diagnóstico médico, el citado periódico añadió que "una tomografía computarizada de tórax reveló una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, se decidió mantener al jugador en coma inducido médicamente para evitarle más sufrimiento y permitirle recibir tratamiento".

El cuerpo médico del recinto asistencial y el club italiano se mantienen atentos a la evolución del jugador en las próximas horas.