Guillermo Maripán provocó penal en la aplastante caída de Torino ante Como en la Serie A
El cuadro del defensor chileno acumuló su cuarta derrota al hilo.
Torino, que tuvo al central chileno Guillermo Maripán ingresando desde el banco, sufrió una dura derrota en su visita al Estadio "Giuseppe Sinigaglia", ya que fue goleado 6-0 por Como en la fecha 22 de la Serie A.
De entrada, los locales marcaron el trámite tras los tantos del griego Anastasios Douvikas (8') y otro del croata Martin Baturina (16'). Posterior a esto, el nacional se vio obligado a ingresar ante la lesión de Ardian Ismajli (21') y todo se mantuvo parejo.
Sin embargo, la llegada del segundo tiempo fue un desastre para un Maripán que cometió un penal en los compaces iniciales. Lucas Da Cunha (59') convirtió y acto seguido vino el doblete de Douvikas (66') para estirar las diferencias.
Aunque Marco Baroni volvió a mover sus piezas, esto no cambió la tónica y el equipo dirigido por Cesc Fàbregas volvió a golpear a su oponente con las conquistas de Nicolas-Gerrit Kühn (70') y otra de Maxence Caqueret (76').
Tras este desastrozo resultado, Torino acumuló su cuarta derrota consecutiva y se estancó en el catorceavo lugar de la tabla con 23 puntos antes de recibir este próximo 1 de febrero a Lecce, club que busca salir de la zona de descenso.