Juventus rescató un empate agónico en partidazo ante AS Roma por la Serie A

Publicado:
El defensor italiano Federico Gatti anotó en el cuarto minuto de descuento para sellar el empate 3-3 entre Juventus y AS Roma este domingo en Estadio Olímpico. El conjunto de Turín rescató una unidad en Italia tras remontar una desventaja de dos goles gracias a las conquistas del volante portugués Francisco Conceição y el extremo marfileño Jeremie Boga, resultado que dejó al elenco de Juventus en la sexta ubicación de la tabla de posiciones.

