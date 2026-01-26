Lazio se reforzó con el hijo de Paolo Maldini

Lazio reforzó este lunes su ataque con la llegada del italiano Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, míticos jugadores de Milan y de la selección italiana de fútbol.

"Daniel está aquí", informó Lazio en sus redes sociales, junto a una foto del futbolista posando con la bandera del club en el aeropuerto de Fiumicino, el principal de la capital italiana.

El mediapunta, de 24 años, internacional con la absoluta de Italia, llega como cedido hasta final de temporada desde Atalanta, donde militó la última temporada y media, aunque con opción de compra a final de campaña.

En la presente temporada solo disputó nueve partidos de Serie A, uno de Liga de Campeones y uno de Copa Italia, entre los que sumó una sola asistencia.

Nacido en Milán en 2001, creció en las categorías inferiores del combinado "rossonero", equipo de su padre y abuelo, con el que debutó en la Serie A con 18 años.

En la siguiente temporada, la 2020-2021, formó parte de la primera plantilla milanista. Cerró la temporada 2021-22, que culminó con la conquista del "Scudetto" de Milan, con 13 partidos en total, repartidos en ocho en la Serie A, tres en la Liga de Campeones y dos en la Copa Italia.

A esto le siguió una cesión a Spezia, donde, en la temporada 2022-23, marcó tres goles, dos de ellos en la Serie A (18 partidos) y uno en la Copa Italia (dos partidos).

En la temporada 2023-24 disputó la primera parte de la temporada con Empoli, antes de pasar en enero de 2024 a Monza donde disputó 18 partidos en la Serie A, con cuatro goles y una asistencia de gol.

También jugó para Monza en la primera parte de la temporada 2024-25: 20 partidos, tres goles y una asistencia de gol en la Serie A, más un partido en la Copa Italia, antes de fichar por Atalanta, donde la temporada pasada marcó tres goles.

El 14 de octubre de 2024 debutó con la selección absoluta italiana en la victoria (4-1) ante Israel en la Liga de Naciones, agigantando la leyenda de su apellido.

Antes pasó por las categorías inferiores de la "Azzurra", convocado con la sub18, la sub19 y la sub20.