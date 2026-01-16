Loyola y su fichaje por Pisa: Quiero valorizar al jugador chileno

El mediocampista nacional Felipe Loyola abordó su llegada a Pisa de la Liga italiana y expresó su motivación por consolidarse en el fútbol europeo y revalorizar la imagen del jugador chileno.

"Estoy contento por este pasito. Fue un año y medio hermoso en Independiente y siempre voy en busca de crecimiento", señaló Loyola, quien aseguró llegar a Europa con "hambre de demostrar el jugador que soy y con el objetivo de aportar al club y valorizar más al jugador chileno, que no está valorizado como debe ser".

"Son sueños de niño, pero los tomo con mesura. Siempre he ido paso a paso en mi carrera", comentó, convencido de que puede aportar al club y, al mismo tiempo, potenciar su carrera en una de las ligas más exigentes de Europa.

El futbolista de 25 años enfatizó también, sobre el andamiaje actual del equipo al que llega, que se encuentra en puestos de descenso. "Quiero ayudar al equipo a revertir la situación y competir hombro a hombro con los mejores", comentó.

"Pipe" reflexionó sobre los diferentes pasos que dio en su carrera, marcado por momentos complejos. "Me tocó ir a Tercera División cuando muchos te dan por muerto. Es ahí cuando más ganas me dan de demostrar", afirmó, destacando que en cada club donde jugó, logró aportar y crecer futbolísticamente.

¿Cuánto pagó Pisa por Loyola?

Loyola llegó a Pisa por un préstamo de un año por 1.5 millones de euros, con una cláusula de compra obligatoria en el caso de que el jugador dispute un minuto por lo menos en cinco partidos con el elenco italiano.

¿En qué equipos ha jugado Loyola?

Loyola estuvo en las inferiores de Colo Colo, pero hizo su debut profesional en Fernández Vial en la Tercera y Segunda División. Luego pasó a Huachipato, donde fue campeón de la Liga de Primera 2023 con el cuadro acerero. Debido a su gran campaña en 2024 con el equipo de Talcahuano en la Copa Sudamericana dio el salto a Independiente de Avellaneda y ahora dará sus primeros pasos en el fútbol del viejo continente. Con la Selección chilena fue nominado por Eduardo Berizzo para enfrentar la fecha clasificatoria para el Mundial 2026 ante Uruguay y Colombia.