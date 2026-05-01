Mal momento para Felipe Loyola: Pisa cayó a la Serie B italiana tras perder ante Lecce

Pisa, equipo que tuvo al chileno Felipe Loyola en el banco de suplentes, consumó este viernes su descenso matemático a la Serie B tras perder por 1-2 ante Lecce en el marco de la jornada 35 del torneo italiano.

Lameck Banda (52') inauguró el marcador para la visita, y aunque Mehdi Léris (56') igualó transitoriamente para los locales en el Estadio Arena Garibald, Walid Cheddira (65') anotó la conquista definitiva.

Con esto, Pisa se quedó en el último lugar con apenas 18 unidades y con un balance de 2 triunfos, 12 empates y 21 derrotas, consolidándose además como la defensa más batida del certamen con 63 goles en contra.

A falta de tres jornadas para el cierre del campeonato, el equipo de Loyola deberá cumplir con su calendario visitando a Cremonese el próximo 10 de mayo, recibiendo a Napoli el 17 del mismo mes y cerrando todo como forastero ante Lazio el día 24.