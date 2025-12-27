Maripán sufrió junto a Torino una derrota ante Cagliari por la Serie A

El defensa nacional Guillermo Maripán lamentó, en condición de titular, la derrota por 1-2 de Torino ante Cagliari por la jornada 17 de la Serie A.

En un primer tiempo trabado, que marcó los tiempos del compromiso, el elenco de Turín abrió el marcador a los 27' con la anotación de Nicola Vlasic, mientras que sobre el final de los primeros 45', Matteo Prati puso el empate.

En el complemento, Cagliari se afirmó en el marcador y consiguió dar vuelta el resultado con el gol de Semih Kilicsoy en el 66'.

Con este resultado, el equipo del chileno despidió el año con una caída y quedó en el decimotercer lugar con 20 puntos, un puesto y dos unidades por encima de su rival de la jornada.

Asimismo, el siguiente desafío de Torino será el domingo 4 de enero a las 14:00 horas contra Hellas Verona de visitante.