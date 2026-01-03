Matías Pérez tuvo fugaz debut en Serie A: Salió a la media hora contra Juventus

El defensor chileno Matías Pérez tuvo este sábado su esperado debut con US Lecce en la Serie A, pero lamentó ser reemplazado durante en el primer tiempo ante Juventus, en condición de visitante.

El mundialista con La Roja sub 20 apareció como titular de forma sorpresiva luego de seis meses sin acción, pues el exCuricó Unido desde su fichaje no sumaba minutos.

Sin embargo, el duro desafío de estrenarse ante la "Vecchia Signora" le pesó: Tuvo problemas con la marca de Kenan Yildiz, figura de los turineses, y el DT Eusebio Di Francesco lo reemplazó al minuto 32 por Danilo Veiga.

Pérez se retiró cabizbajo a la banca sin evidenciar un aparente problema físico. Pese a la conmoción por la temprana sustitución y algunas miradas al técnico por "quemar" al chileno en su debut, Lecce se fue al descanso 1-0 arriba con gol de Lameck Banda (45+2).