Betis de Pellegrini arrasó con Panathinaikos y se instaló en cuartos de Europa League

Aprovechando la localía en La Cartuja, el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini hizo su tarea de revertir el global en octavos de final de Europa League con una contundente goleada a Panathinaikos de Grecia para instalarse en los cuartos del torneo continental.

La misión para los "verderones" era dar vuelta el 1-0 de la ida, lo que se cumplió con creces gracias a un abultado marcador de 4-0.

Betis dominó ampliamente las acciones de inicio a fin, lo que se reflejó en el tempranero gol de Aitor Ruibal al minuto 8 de partido, que dejaba la serie igualada.

Tras varios intentos, Betis pasó al frente con un enorme golazo de Sofyan Amrabat desde fuera del área a los 45+1'. Además del 2-1 parcial, la conquista fue especial para el marroquí ya que estuvo de baja más de tres meses (específicamente 107 días) por lesión de cartílago sufrida a fines de noviembre de 2025.

El título de "goleada" llegó antes de los 10 minutos de la segunda etapa: Juan Camilo "Cucho" Hernández, a los 53', definió con frialdad ante la desesperada salida del arquero Alban Lafont.

Los sevillanos no pararon y llegaron al cuarto gol a los 66', mediante una gran jugada que culminó el brasileño Antony, cuya celebración destacó al consistir en ponerse una boina.

La cuenta incluso pudo ser aún más amplia para Betis, pero remates desviados por poco y un par de atajadas de Lafont dejaron la paliza española en 4-0 y global 4-1.

De esta manera, Real Betis se citó con Sporting Braga de Portugal, que también remontó su llave con un 4-0: Cerró con un 4-2 total ante Ferencváros de Hungría.

A falta de la programación detallada de los partidos, los cuartos de final se jugarán en abril; las semanas del 9 (ida) y 16 (vuelta).