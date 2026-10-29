Milan e Inter presentaron el nuevo estadio que reemplazará a San Siro

AC Milan e Inter de Milán, dos de los clubes más importantes de Italia, presentaron este jueves el nuevo estadio que sustituirá el actual San Siro ("Giuseppe Meazza").

El recinto se llamará Generali Stadium, después que la empresa de seguros italiana adquiriera los derechos comerciales del nombre

Esta presentación se realizó durante un encuentro con la prensa en el Castillo Sforzesco de la ciudad lombarda.

El nuevo estadio, cuya inauguración está prevista para la temporada 2031-2032, tendrá una estructura con forma de cuenco elevado sobre una plataforma y un exterior de diseño hexagonal.

El recinto se levantará junto al estadio actual y tendrá capacidad para unos 71.500 espectadores, dentro de un proyecto de regeneración urbana impulsado por ambos clubes, que contempla una inversión privada de alrededor de 1.200 millones de euros para modernizar la zona.

El plan prevé construir el nuevo estadio y destinar parte del antiguo complejo a otros usos, aunque la transformación supondrá una profunda remodelación de uno de los recintos más emblemáticos del fútbol italiano.

Está previsto que las obras comiencen en 2027 y concluyan en 2031, con el objetivo de que el nuevo estadio esté operativo antes de la Eurocopa de 2032 que organizarán Italia y Turquía.