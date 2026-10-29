"Un actor magnífico": Hollywood despide a Patrick Stewart

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek" y al profesor Charles Xavier en la saga "X-Men", murió a los 86 años.

El deceso del intérprete -que ocurrió este miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, California- fue confirmado por su representante, quien informó que el actor atravesó un periodo marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Tras conocerse la noticia, figuras de Hollywood publicaron mensajes de despedida, destacando el talento, calidad humana y el legado que dejó el artista en la industria.

Hollywood llora a Patrick Stewart

Uno de los primeros en homenajear al británico fue Hugh Jackman, quien compartió pantalla con él en varias películas de "X-Men": "Perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, en mi opinión, a un tremendo amigo y hombre. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré todos los días de mi vida", escribió en Instagram.

Ian McKellen, quien interpretó a Magneto en la saga de Marvel, también se despidió de su amigo, con quien compartió cerca de cinco décadas de amistad desde sus primeros años en la Royal Shakespeare Company. "Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar", expresó el actor, quien destacó tanto su calidad humana como su trayectoria en cine y teatro.

William Shatner, quien dio vida al capitán James T. Kirk en "Star Trek", también expresó su pesar y recordó a Stewart como "un amigo, un colega y un actor magnífico". En su mensaje destacó que, tanto en el escenario como a bordo de la Enterprise, el intérprete transmitía "inteligencia, elegancia y un profundo sentido de humanidad", agregando que sentía un gran cariño y admiración por él y su trabajo.

Por su parte, George Takei, otro de los históricos integrantes de la franquicia espacial, aseguró que el actor era una leyenda irreemplazable y destacó la influencia que tuvo su interpretación de Jean-Luc Picard. "Inspiró a toda una nueva generación de observadores de las estrellas que miraban con esperanza hacia un futuro mejor para toda la humanidad", señaló.

Seth MacFarlane y Minnie Driver también recordaron al actor. El creador de "Family Guy" destacó su talento y humildad, mientras que la actriz valoró sus consejos, sus historias y su disposición para escucharla.

Asimismo, Marvel Studios también se sumó a las despedidas y destacó la interpretación de Stewart como Charles Xavier por más de dos décadas, cuyo último regreso a la pantalla será en "Avengers: Doomsday".