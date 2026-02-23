Mujer apuñaló a su marido al confundir insultos al VAR con ofensas personales por duelo de Napoli

La revisión del VAR en el encuentro entre Atalanta y Napoli gatilló un violento incidente familiar en la ciudad de Nápoles, donde una mujer apuñaló a su esposo tras malinterpretar sus gritos de frustración. La agresora, de 35 años, atacó al sujeto al considerar que las ofensas proferidas por la anulación de un penal eran ataques hacia su persona.

El aficionado italiano, un hombre de 40 años, presenciaba el encuentro del equipo dirigido por Antonio Conte cuando estalló en ira por la decisión arbitral. Ante el clima de tensión, la cónyuge amenazó a su pareja y le exigió abandonar el hogar, para luego lanzarle tijeras y diversos cuchillos de cocina desde la habitación contigua.

Una de las armas blancas impactó en el costado de la víctima, quien logró alertar a los equipos de emergencia de Italia mientras recibía nuevos ataques. Los efectivos de seguridad llegaron al domicilio de forma inmediata y detuvieron a la mujer, en cuyo bolso hallaron otras tres herramientas cortopunzantes ocultas.

El afectado resultó trasladado de urgencia al Hospital del Mar, centro asistencial donde se recuperó de sus heridas y se encontró fuera de riesgo vital. La policía local confirmó que la detenida enfrentó cargos por maltrato y lesiones, quedando a disposición de la justicia de Nápoles para su formalización.

Este episodio generó conmoción en la zona sur de Italia, debido a la irracionalidad del ataque provocado por el fanatismo deportivo. La prensa local destacó la peligrosidad de la situación, que estuvo a punto de terminar en tragedia por una mala interpretación de los reclamos contra el arbitraje del fútbol italiano.