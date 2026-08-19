Revelaron detalles de accidente que dejó en coma a Yael Trepy: Sufrió una insolación y no sabe nadar

El futbolista de Cagliari Yael Trepy estuvo a punto de ahogarse en una piscina de Cerdeña luego de sufrir una insolación y terminar en una zona donde no hacía pie, según explicó el presidente del club italiano, Tommaso Giulini.

El dirigente reconstruyó lo ocurrido y señaló que el jugador estuvo dormido al sol durante dos o tres horas antes del accidente. "El estaba en la parte menos profunda de la piscina y se deslizó hacia la zona donde no hacía pie. Sé por Edoardo Oggianu, su representante, que no sabe nadar", relató.

Trepy, de 20 años, fue encontrado boca abajo en el agua y desde Cagliari señalaron que además pudo sufrir un episodio de pánico agravado por la insolación. Una persona dio la alarma y un compañero junto a un excompañero se lanzaron a la piscina para rescatarlo cuando ya había perdido el conocimiento.

El delantero fue trasladado al Hospital Santissima Annunziata de Sassari e ingresó en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un cuadro respiratorio crítico provocado por la cantidad de agua inhalada. Los exámenes descartaron la presencia de alcohol, drogas u otras sustancias en su organismo.

Los médicos redujeron posteriormente la sedación y el soporte ventilatorio hasta conseguir despertarlo y extubarlo, sin detectar déficits neurológicos. Trepy respira correctamente, aunque no recuerda lo sucedido, y permanece bajo vigilancia a la espera de ser trasladado a una unidad convencional si mantiene su evolución.

El atacante francés llegó a Cagliari en enero de 2023 y destacó en las categorías inferiores del club. En enero de 2026 debutó profesionalmente ante Cremonese y marcó apenas cuatro minutos después de ingresar para sellar el empate 2-2.