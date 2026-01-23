"Siento que estoy muy preparado": Felipe Loyola dio su primera entrevista como jugador de Pisa

Felipe Loyola ofreció su primera entrevista oficial como jugador de Pisa, elenco de la Serie A de Italia, tras concretarse su traspaso desde Independiente. El seleccionado nacional se mostró entusiasmado por su primera experiencia en Europa y aseguró llegar en un momento de madurez ideal para afrontar la exigencia del Calcio.

"Estoy muy contento por llegar a Pisa. Va a ser mi primer paso por Europa, lo recibo con muchas ganas y vengo a entregar todo mi fútbol. Jugar en la Serie A es un paso muy importante, se enfrentan los mejores equipos de Italia, que compiten en Champions y Europa League. Siento que lo puedo hacer muy bien y estoy muy contento", declaró el mediocampista a los canales oficiales del club.

Al momento de definir su estilo de juego ante la afición, Loyola destacó su intensidad. "Mis características como jugador es darlo todo siempre, no dar ninguna pelota por perdida, entregarme cien por ciento dentro de la cancha, con garra, con pasión. Vivir el fútbol de esa manera creo que es lo que me llevó a ir creciendo cada vez más. El deseo, el hambre... esa es la definición para mí de un jugador con garra", afirmó.

Un repaso a su carrera

El futbolista de 25 años hizo un recorrido por su trayectoria, valorando cada etapa de su formación. "Empecé en Colo Colo. Luego tuve un paso por Fernández Vial, un club de tercera división en Chile. Ascendimos y me fue muy bien. Me fui a primera división, a Huachipato, donde salimos campeones de la liga chilena en el primer año y ahí debuté por mi selección nacional", relató.

También tuvo palabras para su última estación antes de cruzar el Atlántico: "Ahí me compró Independiente de Argentina, donde estuve un año y medio y fue un paso hermoso. Me fui muy contento del club. Este es un nuevo desafío que afronto hoy en día a mis 25 años, siento que estoy muy preparado para venir acá y hacerlo muy bien".

Finalmente, Loyola envió un mensaje a los hinchas de Pisa, que luchan por la permanencia. "Decirle a los aficionados que nos acompañen, que el equipo lo va a dar todo. Mis compañeros me recibieron de muy buena forma y creo que eso es fundamental. Todos juntos lo podemos sacar adelante jugando de local o de visita", concluyó. El equipo podría citarlo para el duelo de este viernes ante Inter de Milán.