Venecia igualó ante Spezia y selló su retorno a la Serie A de Italia

Venecia igualó este viernes 2-2 ante Spezia en el Etadio "Alberto Picco" y con este resultado firmó su retorno a la Serie A de Italia en la penúltima jornada del torneo de Segunda División, en el cual estuvo apenas una temporada.

El equipo de Giovanni Stroppa estuvo a punto de celebrar un triunfo con goles de John Yeboah (7') y Richie Sagrado (70'), pero los tantos de Mattia Valoti (73') junto a otro tardío de Gabriele Artistico (90') permitieron igualar al cuadro que lucha el descenso.

Así las cosas, el cuadro que volvió a la categoría de honor acumuló dos meses y medio invicto, además de ser el elenco más goleador del certamen con 75 tantos, registrando 23 victorias y apenas cuatro derrotas a lo largo de la campaña.