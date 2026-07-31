[VIDEO] El día que Maradona le pidió la camiseta a Baresi: Es un recuerdo para toda la vida

El planeta fútbol llora la partida de Franco Baresi, considerado uno de los defensores más grandes de todos los tiempos y entre la ola de homenajes tras su fallecimiento, las redes sociales rescataron un pasaje de culto que tiene como gran protagonista a Diego Armando Maradona.

Ocurrió en 1989, en pleno apogeo de la Serie A italiana. Napoli venía de vencer con autoridad por 3-0 al todopoderoso Milan en el Estadio San Paolo (hoy bautizado Diego Armando Maradona). Aquella tarde, "Pelusa" brindó una exhibición memorable, coronada con un golazo de "globito" sobre el portero Giovanni Galli.

Sin embargo, tras el pitazo final y en medio de la euforia del triunfo, la imagen del "10" captó todas las miradas en los pasillos del estadio: caminaba luciendo con orgullo la camiseta número 6 de Franco Baresi.

Abordado por la televisión italiana, Maradona no dudó un segundo en rendirse ante la categoría del capitán 'rossonero', dejando una frase para la historia: "Esta es la camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor del mundo. Este es un recuerdo que guardaré para toda la vida", expresó el astro argentino sosteniendo la indumentaria del zaguero.

La admiración entre ambos mitos no era unidireccional. Durante la época dorada del fútbol italiano, Baresi debió enfrentar a los mejores delanteros del planeta, pero nunca tuvo dudas a la hora de señalar quién fue su pesadilla más grande dentro de la cancha.

"He tenido muchos compañeros y rivales excepcionales, pero si tuviera que elegir al rival más fuerte contra el que jugué en mi carrera, sin duda diría que fue Maradona", confesó Baresi años más tarde en una entrevista con el diario Marca.