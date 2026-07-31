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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

[VIDEO] Plantel de AC Milan hizo un minuto de silencio en honor a Franco Baresi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor jugó únicamente para el elenco rossonero.

[VIDEO] Plantel de AC Milan hizo un minuto de silencio en honor a Franco Baresi
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En la previa de un entrenamiento en Perth, Australia, el plantel de AC Milan se reunió en el centro de la cancha para rendir un minuto de silencio en honor al legendario Franco Baresi, quien falleció este viernes a los 66 años.

El futbolista jugó más de 500 partidos con el cuadro rossonero y su camiseta con el número 6 fue retirada del equipo.

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