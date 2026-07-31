Cesantía subió hasta 9,4% entre abril y junio

La cesantía en Chile llegó a 9,4% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, lo que implica un alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%)", según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

"Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%)", agregó la entidad.

Respecto de las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 puntos en el citado período; mientras que entre los hombres fue de 8,7%.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 27%, con un incremento de un punto porcentual en un año; siendo de 28,9% y 25,5% para mujeres y hombres, respectivamente.

El INE agregó que "la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,3%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior".

En la Región Metropolitana, la cesantía alcanzó 9,4% entre abril y junio, con una caída de 0,1 puntos porcentuales.

El biministro de Economía, Daniel Mas, destacó que "en pleno invierno, cuando históricamente la ocupación cae con mayor fuerza, esta estabilidad refleja un mercado laboral que muestra resiliencia".

Y agregó: "No nos conformamos, seguiremos trabajando con sentido de urgencia hasta que más chilenos encuentren un empleo formal y de calidad".