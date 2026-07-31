Radiografía de la seguridad en 2025: Suben denuncias y detenciones a nivel nacional

Más de 1,6 millones de denuncias por delitos se registraron en Chile durante 2025 entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), según el nuevo balance del INE.

La cifra confirma un alza sostenida respecto del año anterior y viene acompañada de un aumento en las detenciones, el ingreso de causas penales y la población atendida por Gendarmería.

El INE publicó este viernes las Estadísticas de Seguridad y Justicia 2025, elaboradas a partir de registros administrativos de Carabineros, la PDI, el Poder Judicial, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería.

El alza en denuncias y detenciones

A nivel nacional, Carabineros registró 1.523.703 denuncias por delitos ocurridos en 2025, un 4,6% más que en 2024.

En el mismo período, se contabilizaron 1.396.351 víctimas (+5,0%), 228.815 detenciones en flagrancia (+6,9%) y 278.752 personas detenidas, cifra 6,6% superior a la de 2024.

Por su parte, la PDI registró 96.603 denuncias (+3,9%), 95.257 víctimas (+3,8%) y 31.240 personas detenidas, un 4,5% más que el año anterior.

Poder Judicial, Sename y Gendarmería

El Poder Judicial recibió 686.654 causas en la competencia penal durante 2025, un aumento de 5,6% respecto de 2024. Las causas terminadas llegaron a 665.944, con un alza de 3,1%.

Los registros agregados del Sename y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil contabilizaron 6.945 adolescentes y jóvenes vigentes al cierre de 2025, un 13,7% más que el año anterior.

De ese total, 3.918 cumplían sanciones, cifra 5,3% superior entre ambas instituciones.

Gendarmería, en tanto, registró una población promedio anual atendida de 155.496 personas -7.695 más que en 2024-, lo que equivale a un aumento de 5,2%.

La cifra incluye a quienes están en los subsistemas cerrado, abierto y postpenitenciario, además de las personas bajo monitoreo telemático.

El impacto en los delitos contra la propiedad

A diferencia de la tendencia general, los delitos contra la propiedad -robos, hurtos, estafas y daños, entre otros- mostraron una baja en las denuncias.

En Carabineros, las denuncias por estos delitos cayeron 5,6% (31.573 menos) y las víctimas asociadas bajaron 5,3% (30.703 menos), aunque las personas detenidas aumentaron 3,9%, de 56.130 a 58.302.

En la PDI, las denuncias por delitos contra la propiedad bajaron 6,7% (de 43.044 a 40.142) y las víctimas se redujeron 6,6% (de 43.468 a 40.613). Las personas detenidas también descendieron, un 2,7% (de 6.358 a 6.189).

En contraste, en el Poder Judicial las causas ingresadas por estos delitos subieron 7,8%, al pasar de 147.654 a 159.165 -11.511 causas adicionales-, mientras que las causas terminadas crecieron 4,8%, de 149.566 a 156.724.

Los registros de Sename y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil contabilizaron 2.926 adolescentes y jóvenes vigentes cumpliendo sanciones por delitos contra la propiedad al cierre de 2025, un 3,0% más que los 2.840 de 2024.