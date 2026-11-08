Dirigente de Querétaro blindó a Esteban González: La idea es conservar a la gente clave

Alvaro de la Torre, director deportivo de Querétaro FC, abordó públicamente los rumores que sitúan al entrenador chileno Esteban González en el radar de Pachuca para la próxima temporada, descartando una salida.

"Estamos muy contentos con Esteban, él tiene contrato", dijo recientemente en conversación con medios aztecas pese a la racha de cuatro caídas consecutivas en el Torneo Apertura.

Seguido a ello, el directivo profundizó: "Es la persona ideal para poder seguir construyendo este proyecto deportivo. Me parece que es halagador que volteen a ver a nuestro cuerpo técnico, que volteen a ver a nuestros jugadores, porque quiere decir que ellos analizando, se dan cuenta de que hay un buen trabajo".

"Nuestra idea es poder seguir manteniendo la misma línea, poder conservar a la gente clave que nos está ayudando hoy a poder construir el futuro de nuestro club", remarcó De La Torre.