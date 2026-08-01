Dueño de club mexicano frenó de golpe un rumor sobre oferta a Vozinha: "Es falso"

El futuro de Vozinha está bajo la incertidumbre de múltiples versiones ante su atraso en el viaje a Chile para firmar por Colo Colo, escenario en el que reporte desde el fútbol mexicano fue descartado de inmediato.

La periodista Zaritzi Sosa, de la cadena TUDN, replicó el presunto acercamiento del club marroquí Renaissance Sportive Berkane. Sin embargo, también aseguró que Querétaro, elenco cuyo DT es el chileno Esteban González, le habría ofrecido al arquero caboverdiano un millón de dólares por año.

Apenas una hora después, el copropietario de los "Gallos Blancos", Ed Malyon, salió a negar tajantemente aquel relato, publicada por la comunicadora en la red social X.

"Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla. Gracias", expresó el empresario británico.