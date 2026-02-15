Esteban González reconoció la necesidad de ganar tras tercera caída en Querétaro

Esteban González no ocultó su preocupación por la contundente goleada por 3-0 que recibió Querétaro FC de manos de Atlético San Luis en una nueva edición del Clásico de la 57, denominado así por la carretera que conecta a ambas ciudades, cuyo resultado significó la tercera derrota del chileno desde que tomó las riendas del equipo.

En conferencia de prensa, el ex DT de Coquimbo Unido reconoció que "cualquier cosa que uno pueda decir puede sonar a justificación, pero un equipo nos ganó y golpeó en los momentos precisos y obviamente nosotros sentimos sobre todo el primer gol".

Sobre esta misma línea, el estratego afirmó que el encuentro le dejó "mucho aprendizaje para lo que viene. Nos duele muchísimo por el antecedente extra que es un clásico, pero la verdad que tenemos que tener la capacidad nosotros como equipo de levantarlo nuevamente y enfrentar estos dos partidos de local que vienen, porque necesitamos esos puntos con mucha urgencia".