Vidal y su futuro en Colo Colo: No miro más allá de este año por mi edad, ya nos juntaremos

Publicado: | Fuente: Colo Colo / YouTube
Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló en conferencia de prensa de cara al Superclásico con Universidad de Chile de este fin de semana y se le consultó sobre su continuidad en los albos, señalando que "no miro más allá de este año por mi edad, pero si me siento bien seguiré jugando", y que ya llegará el momento de conversar con la dirigencia sobre una eventual renovación.

