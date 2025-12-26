Sebastián Vegas fue oficializado como nuevo jugador de León

El defensor chileno Sebastián Vegas, con reciente paso por Colo Colo, selló su retorno al fútbol mexicano y fue oficializado como nuevo jugador de Club León.

A través de un video publicado por el elenco verdeolaga informó el fichaje mediante un especial video donde se habla de "La Central" en homenaje a las centrales de abastecimiento que abundan en México, algo similar a La Vega.

El formado en Audax Italiano tuvo una temporada de más a menos en el cuadro albo, por lo que se descartó hacer uso de su opción de compra. Con los albos sumó 35 partidos y tres goles.

En México, en tanto, Vegas sumará su tercera camiseta luego de haber jugado en el desaparecido Morelia y en Monterrey, club ganó la Copa MX y la Liga de Campeones de Concacaf.