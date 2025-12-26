Sebastián Vegas fue oficializado como nuevo jugador de León
El defensor fue presentado con un original video.
El defensor chileno Sebastián Vegas, con reciente paso por Colo Colo, selló su retorno al fútbol mexicano y fue oficializado como nuevo jugador de Club León.
A través de un video publicado por el elenco verdeolaga informó el fichaje mediante un especial video donde se habla de "La Central" en homenaje a las centrales de abastecimiento que abundan en México, algo similar a La Vega.
El formado en Audax Italiano tuvo una temporada de más a menos en el cuadro albo, por lo que se descartó hacer uso de su opción de compra. Con los albos sumó 35 partidos y tres goles.
En México, en tanto, Vegas sumará su tercera camiseta luego de haber jugado en el desaparecido Morelia y en Monterrey, club ganó la Copa MX y la Liga de Campeones de Concacaf.