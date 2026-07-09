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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

Víctor Dávila sigue en la incertidumbre en América tras grave lesión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Desde Norteamérica reportan que "se desconoce qué ocurrirá" con el delantero.

Víctor Dávila sigue en la incertidumbre en América tras grave lesión
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En México siguen las especulaciones sobre el futuro del delantero chileno Víctor Dávila, quien se mantiene recuperando de una grave lesión, por lo que no está en los planes inmediatos del técnico Guillermo Almada.

El jugador nacional se lesionó en marzo pasado, situación que tiene entrampada su eventual salida, tal como informó TV Azteca.

El tradicional medio del país norteamericano reconoció que el caso del atacante "es, probablemente, el más complejo de todos. El chileno no ha destacado como se esperaba en América; sin embargo, la rotura de ligamento cruzado anterior lo marginará del campo hasta finales del año, por lo que hasta ahora se desconoce qué ocurrirá con él".

Hace unas semanas, se deslizó que las "Aguilas" optarían por no inscribir al extremo criollo para el torneo de Apertura y cuando logre dejar atrás sus problemas físicos, sumaría minutos con el equipo reserva.

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