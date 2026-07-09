Megarreforma: Timonel UDI valoró acuerdo entre el Gobierno y el PPD

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, destacó en Cooperativa el principio de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y senadores del PPD, que destrabaría la norma de invariabilidad tributaria que forma parte de la megarreforma del Gobierno.

En El Diario de Cooperativa, el diputado consideró "correcta" la nueva fórmula visada por La Moneda, la cual modifica estructuralmente el proyecto original, transitando desde un piso plano de 25 años hacia un modelo escalonado y condicionado a los montos de capital invertido.

"La fórmula dice: 'Usted es inversionista extranjero, y mientras más plata traiga a Chile, le vamos a dar un plazo mayor de invariabilidad tributaria. Pero si usted la quiere hoy, debe pagar un poquito más de impuestos que el resto de las empresas'. Esa política se ocupa en muchos países del mundo y se ha usado en Chile en el pasado y por lo tanto, esto no es nuevo y funciona", subrayó el timonel gremialista.

Fuera de respaldar el fondo del acuerdo en sí mismo, resaltó que se alcanzara "en el punto sobre el cual la izquierda ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional, que es justamente la invariabilidad tributaria", aunque admitió que "eso no significa que no puedan anunciar otra cosa mañana e ir por otros temas".

Con todo, Ramírez valoró la señal política demostrada por el PPD, que además significa cuatro votos a favor del proyecto estrella del Gobierno en el Senado: "Mientras el Partido Comunista y el Frente Amplio se bajaron desde el principio, y el PS está dividido en torno a si es bueno o no conversar y tratar de llegar a acuerdos, el PPD al menos ha tenido la astucia de decir que son diferentes al resto. Si esto que han hecho va a tener correlato en la Cámara de Diputados, aún no lo sé. Yo espero que sí".

El diputado recordó que la iniciativa se votará en la Cámara Alta la próxima semana, "probablemente el martes, y la idea es que se vote en la Cámara Baja el miércoles y que sea ley la próxima semana".