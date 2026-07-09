Países Bajos puso a disposición de Chile a la prófuga exalcaldesa Karen Rojo

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería envió este jueves un oficio a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, confirmando que las autoridades de los Países Bajos pusieron oficialmente a la exalcaldesa Karen Paulina Rojo Venegas, condenada a cinco años de cárcel por fraude al Fisco, a disposición de la justicia chilena.

El documento, suscrito por la directora de Asuntos Jurídicos, Fernanda Garcés, ratifica la reactivación de la extradición de la otrora jefa comunal de Antofagasta, quien huyó de Chile hacia el país europeo en 2022 luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena.

Tras recibir la confirmación desde Europa, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a la Oficina Central Nacional Interpol Santiago para coordinar la comisión de servicio que viajará a Países Bajos en los próximos días.

Funcionarios policiales serán los encargados de custodiar a Rojo en su regreso al país, para que quede a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Karen Rojo fue elegida en 2012 alcaldesa de Antofagasta, como candidata independiente, misma condición en que fue reelecta en 2016. Previamente, ejerció como seremi de Salud de la región durante cuatro meses, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Aunque postuló como independiente, durante su primer mandato se le consideraba cercana a RN, pero luego incluso tuvo acercamientos con la Nueva Mayoría, pues aspiraba a postular al Senado en 2021; e incluso llegó a formar parte del bloque de alcaldes UDI, aunque sin militar en el gremialismo.